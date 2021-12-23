伊朗核協議談判 12/27再登場

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（中央社維也納23日綜合外電報導）主持談判的歐盟外交官莫拉今天表示，重振2015年伊朗核子協議效力的談判將在12月27日恢復，他敦促「加快腳步」。

官員們表示，如果伊朗繼續像2019年以來那樣加強核活動，核協議將在幾週內失效。美國在2018年退出這項劃時代的協議，並對伊朗重新實施制裁。

歐盟外交官莫拉（Enrique Mora）推文表示：「維也納談判將於12月27日星期一恢復，JCPOA（聯合全面行動方案）聯合委員會將開會討論並確定未來的道路。」

「重要的是，加快腳步解決懸而未決的問題，並向前邁進，與美國密切合作。歡迎來到第8輪談判。」

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相關談判在中斷5個月後，11月29日在維也納重新就通稱「伊朗核子協議」的聯合全面行動方案（Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA）進行會商，希望重振協議的效力，放鬆對伊朗的制裁，以換取伊朗約束核計畫。

中國、英國、法國、德國和俄羅斯等談判各方的外交官，現正在維也納與伊朗和美國談判，美、伊朗拒絕直接接觸。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1101223