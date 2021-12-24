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海洋奧德賽號遊輪也爆疫情 55人檢測陽性反應

2021/12/24 12:05
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（中央社邁阿密23日綜合外電報導）皇家加勒比國際遊輪公司（Royal Caribbean International）表示，旗下遊輪「海洋奧德賽號」上檢測出55人呈COVID-19陽性反應，這艘船18日從美國東南部佛羅里達州出航。

皇家加勒比昨晚表示，「海洋奧德賽號」（Odyssey of the Seas）染疫的55人，包括乘客和船上工作人員，儘管船上95%的人都已施打了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

基於審慎考量，這艘船並未停靠加勒比海島嶼古拉索（Curacao）和阿魯巴（Aruba），繼續在海上待到26日返回佛州勞德岱堡（Fort Lauderdale）。古拉索與阿魯巴是遊輪8天行程中最後的兩站。

「今日美國報」（USA Today）報導，海洋奧德賽號搭載3587名乘客及1599名工作人員。

船公司表示，這55名確診者都接種了COVID-19疫苗，有的無症狀，有的症狀輕微。與他們近距離接觸者在隔離24小時後進行檢測。

這是不到一週之內第2起皇家加勒比遊輪爆發疫情事件。

公司旗下「海洋交響號」（Symphony of the Seas）經7天加勒比海行程，18日返回邁阿密港時發現有48人染疫。

在2020年疫情爆發最初幾個月，有數艘客輪發生染疫事件，導致郵輪活動停擺逾一年。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1101224

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