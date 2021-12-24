印度教強硬派籲屠殺穆斯林 警方介入調查

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（中央社新德里24日綜合外電報導）印度警方今天表示，他們已經針對印度教強硬派呼籲大規模屠殺少數民族穆斯林事件展開調查。

根據法新社證實為真的一段影片顯示，一名演講者在12月稍早集會時告訴群眾，不必擔心因殺害穆斯林而坐牢。

這名女性演講者說：「即使我們中間只有100人成為士兵，殺死他們200萬人，我們將會獲勝。如果你抱持這種態度，你才能保護永恆之法（sanatana dharma，印度教的一種絕對形式）。」

這場在北部印度教聖城哈里德瓦（Haridwar）舉行的集會，至少有一名印度總理莫迪（Narendra Modi）所屬執政印度人民黨（BJP）成員參加。

印度人民黨自2014年執政以來，一直遭到指控鼓勵強硬印度教民族主義者迫害穆斯林和其他少數民族，但印度人民黨都否認。

著名的穆斯林國會議員歐維希（Asaduddin Owaisi）推文表示，影片中論述是「煽動種族滅絕的明確案例」。

莫迪政府尚未評論這件事。

根據報導，這名女性演講者表示，印度人應該為戈德斯（Nathuram Godse）禱告，印度教狂熱分子戈德斯於1948年暗殺印度獨立代表人物聖雄甘地（Mahatma Gandhi）。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）1101224