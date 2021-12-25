兒童接種疫苗 巴西政府要求出示醫師處方

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（中央社記者唐雅陵聖保羅24日專電）巴西衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）昨天表示，可以批准對5至11歲兒童施打COVID-19疫苗，但父母必須出示醫師處方箋並簽署責任切結書，引起許多衛生專家反對。

巴西國家衛生監督局（Anvisa）16日批准對5至11歲兒童施打輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，但衛生部表示，只會在明年1月5日發布關於此事的官方立場，並從24日起舉行公開聽證會與社會大眾廣泛討論。

巴西免疫學會主席克福里（Renato Kfouri）接受美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）訪問表示，衛生部的措施違反兒童暨青少年保護條例的平等性，因為貧困的弱勢家庭可能需要花很長時間進行公保醫療預約獲得醫師處方箋，而有私人醫療保險的富有特權家庭則不需要。

克福里還批評衛生部公開徵求民眾意見的作法，因為一般人只憑自己的好惡支持或反對兒童接種COVID-19疫苗，沒有任何專業作為基礎。

巴西全國衛生廳長委員會（Conass）今天發布聲明：「不會遵循衛生部要求父母出示醫師處方為兒童接種疫苗的建議，科學與醫學終將勝利，所有人將受到保護。」

根據巴西地理統計局（IBGE）的數據，巴西有大約2000萬名5至11歲兒童。克魯茲基金會（Fiocruz）的一項網路問券調查初步結果顯示，約80%的受訪父母希望為他們的孩子接種COVID-19疫苗，12%排斥，8%表示不知道。

調查督導摩爾（Daniella Moore）評估，許多國家的人不接種COVID-19疫苗是因為他們不想，但大多數巴西人都想要疫苗、相信科學，信任國家免疫計畫；抗拒兒童接種疫苗與錯誤的疫苗訊息有關，許多都是在社群網路流傳的假新聞，例如COVID-19疫苗是實驗性疫苗。

摩爾說，COVID-19疫苗自2020年底開始在成人中使用，並已在兒童中完成測試。

國家衛生監督局僅在對美國藥廠輝瑞提交的檔案進行廣泛審查後才批准兒科使用，且兒童劑量與成人使用的劑量不同。

國家衛生監督局今天發布聲明表示，獲准在巴西使用的COVID-19疫苗都是有效且安全的；兒童和成人一樣可能感染COVID-19，乃至重症、住院，留下後遺症，甚至死亡。

但聲明強調，批准對5至11歲兒童施打輝瑞/BNT的COVID-19疫苗目的不是強制要求對此年齡層進行疫苗接種，只是預防性建議。

根據衛生部，巴西政府已與輝瑞簽訂合約，2022年供應1億劑疫苗，美國藥廠並估計從1月開始為兒童提供疫苗。（編輯：郭中翰）1101225