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動物園1/108

法國動物園9匹狼破壞安全設施逃脫 園方指4隻行為異常且危險遭射殺

2021/12/25 14:22（12/25 14:48 更新）
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法國有關單位24日說，南部塔恩省一間動物園上週末有9隻狼逃出柵欄，後來4隻遭擊斃、5隻被麻醉逮回。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
法國有關單位24日說，南部塔恩省一間動物園上週末有9隻狼逃出柵欄，後來4隻遭擊斃、5隻被麻醉逮回。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社法國土魯斯24日綜合外電報導）法國有關單位今天說，南部塔恩省（Tarn）一間動物園上週末有9隻狼逃出柵欄，後來全遭擊斃或麻醉逮回，但當地官員為保險起見仍命令暫時關園。

當地官員查列特（Fabien Chollet）告訴法新社，蒙特勒東-拉貝索涅縣（Montredon-Labessonnie）三谷動物園（Trois Vallees Zoo）上週有9隻狼逃出，幸未造成人員受傷，其中4隻狼遭動物園工作人員開槍擊斃，另5隻遭麻醉。

查列特說，所幸當時動物園雖為開放時間但沒有很多人，民眾都沒有即刻的危險，然而出了「安全問題」使得動物園仍需關閉，直到問題改正。

動物園業主費拉拉（Sauveur Ferrara）告訴法新社，這些狼是園內新寵，但牠們上週末破壞安全設施逃脫，但並未逃出動物園外。

費拉拉說：「由於行為異常且危險，4隻狼不幸遭動物園人員射殺。」他強調當時動物園也立即疏散訪客。

這家動物園2020年10月也曾因安全措施問題遭勒令關閉，但法院之後解除命令。三谷動物園在社群媒體網頁上說，計劃明年1月中重新開放。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1101225

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