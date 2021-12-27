北約提案1月會談 塔斯新聞社：俄羅斯正在考慮

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（中央社莫斯科26日綜合外電報導）塔斯新聞社（TASS ）今天引述俄羅斯外交部報導，北大西洋公約組織（NATO）提議明年1月12日就莫斯科的安全關切進行會談，俄國已收到提案，正在考慮。

俄羅斯上週列舉希望談判的安全提案，包括北約必須保證放棄在東歐和烏克蘭的軍事活動。俄羅斯已在烏克蘭附近增兵，引發西方不安。

塔斯新聞社今天引述外交部報導：「我們已收到這項（北約）提案，正在考慮。」

美國和烏克蘭稱俄國可能準備入侵烏克蘭，俄國不僅否認，還說烏克蘭與北約關係升溫才是對峙升高之因。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）23日表示，俄國希望避免衝突，但美國與其盟邦必須「立即」回應俄國對安全保證的要求。俄國已表示，希望明年1月就此項議題在日內瓦與美國官員會談。

美國拜登政府表示，俄國部分提案顯然讓人無法接受，華盛頓會針對會談的安排提出更具體的想法。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）訪問時表示，華盛頓一直就此事與莫斯科直接對談，並重申美國對烏克蘭領土完整的承諾。

賀錦麗表示，「我們已經講得非常清楚，我們準備做出你們從沒看過的制裁」。但她不願細說制裁細節。

美國、歐洲聯盟（EU）和七大工業國集團（Group of Seven）都警告蒲亭，俄羅斯若發動侵略，將面臨包括嚴厲經濟制裁的「巨大後果」。

克里姆林宮的要求涵蓋多個要素，包括俄國對烏克蘭加入北約一事擁有實質否決權，但西方已拒絕這項要求。

其他要求還包括美國移除在歐洲的核武，撤離在波蘭、波羅的海國家愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛共和國的北約多國部隊等。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1101227