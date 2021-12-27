孟加拉超載渡輪暗夜起火釀39死 警方逮捕船主

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孟加拉南部小鎮附近24日清晨發生渡輪起火事件，死亡人數增至39人。（法新社）

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（中央社達卡27日綜合外電報導）孟加拉南部24日發生渡輪起火事件，死亡人數增至39人；在調查人員將死傷歸咎於罔顧安全後，警方今天逮捕渡輪船主。

法新社報導，大火發生於半夜，渡輪上的700名乘客多在睡覺，而這艘客輪搭載人數上限為420人。倖存者回憶當下表示，他們不得不從3層渡輪跳入蘇干達河（Sugandha）。

多數罹難者遭大火燒死，其他人則在試圖逃跑時淹死於寒冷的河水中。

警方發言人告訴記者，客輪船主謝赫（Hum Jalal Sheikh）今天被逮捕。法院昨天對這艘「歐布希揚10號」（Obhijan 10）渡輪的船長等8名人員發布逮捕令。

水上警察拉曼（Mahbubur Rahman）表示，「歐布希揚10號」並未配有足夠的滅火器和救生衣以面對重大河中事故。

拉曼告訴法新社：「我們與倖存者交談過，他們說開渡輪的人在輪機室著火後，仍繼續讓船隻行駛近一小時。」

他說：「若他們立即停下、拋錨泊船，就可挽救這些寶貴性命。」

孟加拉專家將該國經常發生的海上災難歸咎於維護不善、船廠安全標準鬆散以及人員超載。8月時，一艘載滿乘客的船與一艘貨輪相撞，造成至少21人死亡。（譯者：張璦/核稿：林治平）1101227