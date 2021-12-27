俄羅斯與北約陷僵局 土耳其籲俄放棄單方面要求

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（中央社安卡拉27日綜合外電報導）土耳其今天呼籲俄羅斯放棄「單方面的」要求，並改採更有建設性的態度，來處理與西方強權及北大西洋公約組織（NATO）因為烏克蘭而造成的僵局。

法新社報導，北約成員國土耳其的外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）呼籲俄國與北約，應如北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）所提議的，透過直接協商來討論歧見。

俄國希望北約提供有約束力的安全保證，並把部隊撤至蘇聯垮台後、北約開始東擴以前的陣地。同時，俄羅斯在烏克蘭附近增兵，也引發西方不安。

卡夫索格魯告訴記者：「任何提案要被接受，都應讓雙方滿意。俄國提出一些方案，但北約或許也要俄國做出相同保證。這不是單方面的議題。」

卡夫索格魯表示，雙方都必須積極，應該帶著雙方都可能接受的提案坐上談判桌。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）今天表示，俄國外交人員與軍事人員將於明年元月和美國舉行雙邊會談，討論俄方要求美方做出的一系列安全保證。

拉夫羅夫說，會談將在俄國新年假期結束後立即召開，而俄國2022年第一天國定上班日是元月10日。

土耳其先前提供無人戰鬥航太載具（俗稱戰鬥蜂，combat drone）給烏克蘭，激怒了莫斯科。俄國憂心，烏克蘭政府可能會在對抗東部親俄分離主義分子的衝突中，使用這類載具。

但土耳其也讓華府和北約不滿，因為它從俄國接收一套先進飛彈防禦系統，美國更為此祭出制裁來懲罰土耳其。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1101227