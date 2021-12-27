對抗Omicron 比利時考慮強制接種疫苗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐佩君布魯塞爾27日專電）比利時為對抗Omicron變異株病毒並避免加重醫療體系壓力，總理德克魯表示，正考慮採取強制接種疫苗政策，比利時國會近期將對此展開討論。

比利時多家媒體今天報導，德克魯（Alexander De Croo）昨天表示為了對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株傳播，他正在考慮強制接種疫苗政策。

報導表示，先前其他政黨提出要求強制接種疫苗時，政府曾稱此為政治怠惰作法，對此他說明當前情勢讓他重新考慮，「當你看到被送到加護病房的確診患者，未接種疫苗者的比例高於已接種疫苗者時，你就無法迴避強制接種的議題」。

德克魯說，為了避免對醫療系統造成重大影響，如果強制接種疫苗有助對抗病毒就應考慮新作法，預計比利時國會近期將對此展開討論。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

由於Omicron傳染力強，病例快速增加，比利時監測機構推估照這個速度，很快將看到每日新增病例逾5000例。因此比利時已宣布自昨天起加強防疫措施，禁止室內群聚活動，包括室內耶誕市集、電影院、劇院和音樂廳等必須關閉，但博物館、婚禮喪禮等非娛樂活動除外。

不過這項措施引發比利時文化界反彈，認為措施歧視文化產業不合理，過去2年他們配合防疫措施，但現在不再沈默要爭取權益，也有電影院、劇院和一些文化場所表示會抵制禁令並堅持原本的活動計畫，要求政府部門對話重新檢討措施。（編輯：林憬屏）1101227