北韓官媒：金正恩新年前召開重要黨大會

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（中央社首爾28日綜合外電報導）北韓國營媒體今天報導，北韓領導人金正恩本週召開重要的執政黨大會，過去他常藉此機會宣布新年政策。

路透社報導，北韓中央通信社表示，北韓勞動黨昨天召開第8屆中央委員會第4次全體會議。

當前北韓正致力應付因防疫封城、國際針對北韓核武計畫而實施的制裁及天災造成的經濟危機，金正恩召開這項會議，而今年也是金正日過世，金正恩接掌最高司令官屆滿10週年。

報導說：「召開全會的目的，檢討2021年黨及國家主要政策的落實狀況。」報導說，會中也將討論並敲定戰略政策及步驟，以「有力地指導黨及人民的奮鬥，迎接社會主義結構發展新紀元，邁向下一階段勝利」。

約莫新年前後，金正恩經常宣布重大政策，包括2018年宣布組團參加在韓國舉行的冬季奧運，2019年他曾談到有意與當時的美國總統川普（Donald Trump）繼續磋商。

專門觀察北韓動向的「北韓新聞」（NK News）昨天報導指出：「金正恩過去曾利用新年假期前後的演說向美國和韓國展現友好姿態，但也會透露核武發展和其他的軍事計畫。」

北韓曾表示願意重啟談判，但是華府及首爾方面得展現作為，終止制裁及軍演等「敵對政策」。

負責處理與北韓關係的南韓統一部昨天表示，希望北韓「在新年伊始，開啟與國際社會對話的大門，為接觸和合作邁出一步」。（譯者：鄭詩韻/核稿：曹宇帆）1101228