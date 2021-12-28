以色列再度空襲敘利亞重要戰略港 摧毀武器彈藥

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（中央社貝魯特28日綜合外電報導）敘利亞官方媒體報導，今天破曉前，以色列發動空襲重創敘利亞的拉塔基亞港，這座位於地中海濱的重要貨運樞紐隨即陷入一片火海，這也是本月第2度以色列空襲此處。

法新社報導，自敘利亞2011年爆發內戰以來，以色列經常空襲這個飽受內戰衝突蹂躪的鄰國，主要是鎖定敘利亞政府軍，以及伊朗撐腰的武裝勢力和真主黨（Hezbollah）武裝分子。

不過這僅僅是以色列第2度空襲拉塔基亞港（Port of Latakia），拉塔基亞市是穆斯林什葉派（Shia）少數派系阿拉維派（Alawite）的根據地，而敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）就是屬於阿拉維派。

敘利亞國家通訊社「敘利亞新聞社」（SANA）引述軍方消息來源報導：「凌晨約莫3時21分，以色列敵人從地中海方向以數枚飛彈發動空襲…鎖定拉塔基亞港的貨櫃場。」並說空襲導致「嚴重的物資損失」。

SANA指出，貨櫃裡裝載著「汽車和其他交通工具的機油及備用零件」。

但總部位於英國的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）說，這批貨其實是「武器及彈藥」，引燃「拉塔基亞全市及其郊區都能感受到的強大爆炸」。

人權瞭望台組織表示，不清楚這批武器來自於伊朗或者是其他供應者。

被問到這起空襲，以色列一名陸軍發言人表示：「針對外國媒體的報導，我們不予置評。」

SANA報導，拉塔基亞省省長希拉爾（Ismail Hilal）指出，消防隊員在中午前控制火勢並撲滅餘燼。

這是本月第2度以色列空襲位於拉塔基亞港的貨櫃場。（譯者：曹宇帆/核稿：陳正健）1101228