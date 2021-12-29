魁北克疫情下缺醫護人手 特許確診職員續工作

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（中央社渥冬華28日綜合外電報導）加拿大魁北克省衛生廳廳長杜貝（Christian Dube）今天表示，為避免醫護人手短缺影響到衛生服務工作，魁北克不得不允許一些必要工作人員即使確診COVID-19還繼續工作。

路透社報導，加拿大人口第二稠密的魁北克，自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株導致新一波確診病例飆升後，省內每天染疫人數一直在刷新紀錄，昨天通報新增確診1萬2833例，是疫情期間加拿大各地最高的單日紀錄。

杜貝在新聞簡報中說：「Omicron擴散是如指數般增長，以致有大量工作人員必須離開崗位，這對魁北克醫療網量能構成風險。」

杜貝表示：「我們決定，在特定情況下，根據優先順序與管理風險清單，部分確診員工將可以繼續工作。」他又說未來數天將提供更多資訊。

杜貝說，魁北克自1月4日起，也會提供COVID-19疫苗第3劑給18歲以上民眾施打。

在上週，魁北克下令酒吧、健身房和賭場暫停營業，並指示民眾在家遠距工作；同時規定在家庭與餐廳的私人聚會以6人為限。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1101229