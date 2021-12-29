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以色列餐廳供素牛排漢堡 機器廚師還依喜好烹調

2021/12/29 19:46
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（中央社以色列赫茲利亞28日綜合外電報導）以色列 一家快餐店供應由機器人製作和烹飪的素牛排，這位機器人廚師可依據顧客喜好來調整食材和烹飪時間。

專做肉類替代品的以色列新創公司SavorEat執行長維茲曼（Racheli Vizman）說：「這是第一次由機器製作的個人化漢堡。」

她說，顧客可以使用一個應用程式來選擇「牛排」中的植物蛋白質與脂肪含量，還有份量以及想要的烹飪方式。

相當於一個大烤箱那麼大的「機器人廚師」，可以同時製作3種不同牛排，不過漢堡還是由真人負責製作。

維茲曼與耶路撒冷希伯來大學（Hebrew University of Jerusalem）兩位教授在2018年創業，她表示，要創造出「類似真實肉類的質地」，必須混合豆類、馬鈴薯和鷹嘴豆等成分。

維茲曼說，這家位於以色列沿海城市赫茲利亞（Herzliya）的BBB餐廳，可在幾分鐘內烹調好不含動物蛋白且符合猶太教規定的牛排。

根據以色列食品技術公司SavorEat，以色列約有5%素食人口，仿肉品市場正在成長。（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）1101229

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