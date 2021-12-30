Omicron傳播力高重症率低 韓國擬調整防疫規範

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（中央社記者廖禹揚首爾30日專電）韓國防疫當局今天表示，考量COVID-19新變異病毒株Omicron較先前病毒株傳播力高、但患者重症率較低等因素，將調整現行社交距離規範，不排除逐步縮減防疫通行證適用範圍。

韓聯社報導，韓國保健福祉部、行政安全部、食品醫藥品安全處、疾病管理廳今天共同召開記者會，發表2022年防疫對策，考量Omicron傳播力高、重症率低等特性，當局決定以減少重症及病歿人數為重點，調整社交距離規範。

韓國今年疫情大幅趨緩，11月起實施階段性恢復日常計畫，但因確診人數快速增加，在第一階段實施4週後喊停。當局指出，原先的恢復日常計畫並未考量新病毒造成的變數，現在正納入相關因素，重新制定社交距離規範。

對於政府在緊縮防疫規範後廣泛適用的防疫通行證引發民怨，當局強調，這項措施是為預防症狀惡化可能性高的未接種疫苗者染疫，待未接種者感染及症狀惡化風險下降後才考慮解除，並規劃從感染風險較低的場所開始逐步放寬。

韓國政府自12月起擴大大眾使用設施出入管制措施，進出餐廳、咖啡廳、室內運動設施等營業場所時都必須出示完整接種疫苗後才能獲發的防疫通行證或PCR檢測陰性證明，且未接種者不可群聚。

據當局統計，目前成年人口中僅7%未接種疫苗，但在重症及病歿案例中未接種者占比高達52%；擴大實施防疫通行證規定後，未接種者在確診案例中的比例正逐步下降。

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截至今天凌晨零時，韓國累計確診62萬5967例，5455例病歿，重症人數仍維持在1000例以上。為減少死亡人數，負責確認確診者身體狀況的醫療機構擴增至300間，至明年1月底前預計再增加6900張病床。

同時，韓國政府持續購入疫苗及治療劑，明年預計進口6000萬劑輝瑞疫苗、2000萬劑莫德納疫苗。口服藥部分除已與輝瑞及默沙東簽約購買的60.4萬人份藥品外，韓國政府也繼續洽購40萬人份口服藥。（編輯：周永捷）1101230