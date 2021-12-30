Omicron肆虐 英格蘭將開設臨時野戰醫院

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（中央社倫敦30日綜合外電報導）英國國民保健署今天表示，英格蘭將開設臨時野戰醫院，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例激增而可能出現的住院病人過多。

在高傳染性Omicron變異株助長下，英國境內單日確診病例激增，29日超過18萬3000例。

英國國民保健署（NHS）表示，將從本週起在倫敦、布里斯托（Bristol）和里茲（Leeds）等城市的8家醫院場地上搭建野戰醫院，每個野戰醫院可多收容約100名病患。

NHS醫療總監波伊斯（Stephen Powis）說：「鑑於COVID-19的高感染率和住院人數增加，國民保健署現在處於戰爭狀態。」

這些額外病床是為正在康復的患者設計，包括那些COVID-19檢測陰性者，以騰出空間和工作人員來治療大量染疫患者。

確診住院病患的數量也在快速增長，英格蘭29日有超過1萬人，是3月以來的新高。

英國是歐洲因疫情受創最嚴重國家之一，累計病逝人數達14萬8089人。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）1101230