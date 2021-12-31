德國連2年禁售煙火 民眾湧入波蘭搶購

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（中央社柏林30日綜合外電報導）德國民眾漠視政府在跨年前夕禁止國內銷售煙火命令，駕車跨越國境，前往波蘭商店和工廠採買煙火。

英國「衛報」（The Guardian）報導，德國政府連續2年宣布禁止在跨年前夕販售煙火，以防COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間大規模群聚並緩解醫療院所負擔。醫院經常需要治療因煙火事故造成的燒傷和四肢撕裂傷等嚴重傷害。

這是德國為迎戰由Omicron變異株所引發新一波疫情而實施的耶誕節後措施之一。跨年日這一天，私人聚會人數上限為10人，這些人必須是接種過疫苗或康復者，不包括14歲以下孩童。俱樂部和舞廳不得開門營業，餐廳也只能在嚴格的條件下營業。

根據新聞報導，來自德國各地的民眾本週陸續前往緊鄰德國邊境的波蘭西部蘇比策（Slubice），在一座煙火工廠前排隊3小時，在所謂的「聖席維斯特日」（Silvester，跨年日 ）前夕，把煙火塞滿汽車和貨車後行李箱。

每輛車限載50公斤貨物，當局也在當地部署額外警力以執行隨機檢查。

根據德新社（DPA）近日委託「輿觀」（YouGov）所做民調，德國多數民眾支持這項禁令。民調顯示，66%民眾支持這項決定，27%則表示這是一項錯誤決策。

德國煙火業已宣布採取法律行動，稱顧客獲准從國外帶回煙火是不公平的，主張若依照說明來使用產品，「幾乎不可能」造成嚴重傷害。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1101231