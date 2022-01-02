海地新年就吃這一味 它的名字叫自由

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（中央社太子港1日綜合外電報導）混合肉、蔬菜、義大利麵、南瓜泥，海地人元旦必吃的這碗「久慕湯」（Joumou）慶祝的不只是新年，還是國家的獨立。

但在成為海地自由象徵之前，久慕湯其實是壓迫的代名詞。

久慕湯主要原料「扁南瓜」過去雖由黑奴負責種植，卻只留給法國籍的莊園主獨享，黑奴不得食用。

但當1804年1月1日，第一個由黑人領導的共和國、海地這個獨立國家誕生的那天，革命領袖戴沙林（Jean-Jacques Dessalines）的夫人瑪莉－克萊兒（Marie-Claire Heureuse Felicite）選擇端上了這道湯。

太子港居民卡迪瓊（Nathalie Cardichon）在市場購買久慕湯食材時表示，煮久慕湯除了記念那些被剝奪與壓迫的時代，也是宣布戰勝殖民者的方式，「那是這道湯的醍醐味」。

傳統上，久慕湯是家人團聚時會喝的料理，但對許多人而言，2022年卻沒辦法和往常一樣。

2021年海地國家紛亂，總統遇刺不久後，大地震緊接來襲。政治紛擾、貧窮加劇，幫派暴力與綁架情事有增無減，在安全狀況不佳，路上有武裝人士守衛的情況下，許多海地人無法回家與所愛的人共度這具有象徵意義的一天。

在太子港讀大學的史密斯（Stephanie Smith）表示：「我大學裡很多朋友的父母不住太子港，他們因為怕有危險也沒辦法回家，所以我就請他們到家裡來。」

史密斯的母親朵希絲（Rosemene Dorceus）常幫家人煮久慕湯，今年朵希絲煮了一大鍋，她說，這鍋夠「大約20個人」吃，史密斯則覺得至少30個人吃都沒問題。

廚房裡的準備工作早從12月31日就已展開，1月1日天還沒亮，這家的女人就已圍在灶腳忙東忙西了。

朵希絲回想起家裡過去準備這道湯的時光，她說，孩子還小的時候，夫婿會幫她一起煮，「現在女兒大了，換成她們幫我」。

史密斯也很喜歡家人一同準備的時光，她說，小弟們都會到廚房來幫點小忙，但他們的「主要目的其實是吃，尤其是吃肉」。

這碗充滿歷史的湯才剛獲得國際認證，由聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）指定為無形文化遺產。

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海地駐教科文組織大使德普易（Dominique Dupuy）表示，「過去海地的奮鬥和聲音沒被看見，現在這是記錄那些奮鬥的方式」。她提及海地「在人類歷史扮演的重要角色」，就是身為第一個廢奴的國家，而久慕湯獲選為無形文化遺產，堪稱一種轉型正義。

在海地，烹煮這道超過2世紀歷史的「久慕湯」是為了榮耀國家和國家歷史，而對於上市場買菜的卡迪瓊來說，久慕湯也是邀請世界「發掘海地歷史」的方式，藉著久慕湯，海地人能向世界展現「我們有多自豪能接下祖先傳統，並延續下去」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110102