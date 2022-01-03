新增確診激增4600% 波多黎各疫情爆炸

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（中央社波多黎各2日綜合外電報導）位於加勒比海的美國領地波多黎各是全美COVID-19疫苗接種最成功的地區之一，如今因Omicron變種肆虐，當地近幾週的新增確診暴增4600%。

「紐約時報」報導，從事室內設計的53歲婦人狄加度（Laura Delgado）3週前帶著疫苗護照興沖沖地參加一場音樂會，歡慶連假，當時有6萬多名波多黎各人像她一樣湧入為期兩天的音樂會。不料3天後，狄加度與其他2000多名到過音樂會的人都COVID-19發病。

狄加度說：「我們該做的都做了－遵守防疫規定、戴好口罩，但這裡疫苗接種率高到讓我們心防鬆懈，看著疫情大流行以來的第2次耶誕，大家都心想可以參加派對了吧。」

這起引發超級傳播的音樂會，讓此前慶幸為全美疫苗接種最成功地區之一的波多黎各確診大爆炸，而這場音樂會不過是連假期間諸多商演、公司派對與家庭聚會等群聚活動之一。當地的新增確診暴增4600%，專家憂心疫情在1月6日連假結束前還會繼續攀升。

儘管Omicron變種已在全美肆虐，但有鑒波多黎各已飽受政府破產、成群醫護出走和醫療體系脆弱等之苦，當地情況尤令人擔心。官員為遏止疫情，再次對旅客與外出用餐者祭出嚴格的防疫限制。

哈佛大學負責波多黎各疫情統計的專家伊利薩瑞（Rafael Irizarry）推文指出，波多黎各在COVID-19疫情爆發以來的全部累計確診，過去1個月就佔1/3，確診率在3週內從每10萬人確診3例飆升至225例。染疫住院人數在12月也翻倍。

波多黎各不像美國其他地方因政治兩極導致疫苗接種不均，至今已近85%的人至少打過一劑，完整打完兩劑的民眾也達75%。

伊利薩瑞表示，面對Omicron如此高的傳染性，疫苗覆蓋率的重要性已大減。衛生官員表示，尤其當地大部分人距打完第2劑已超過6個月，疫苗防護力遞減，且還有至少40%的人沒打加強針。

伊利薩瑞說：「問題在於，就算當Omicron的致病性僅為其他變種的一半，但若新增確診數暴增8倍，所謂的輕症比率就變得無足輕重。」（譯者：陳亦偉）1110103