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日本沖繩疫情擴散 知事怒批美軍是防疫破口

2022/1/3 13:27
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（中央社東京3日綜合外電報導）日本沖繩縣近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，沖繩縣知事玉城鄧尼昨天譴責沖繩的駐日美軍未做好防疫，令他「非常憤怒」，痛批「別把美國的疫情帶來日本」。

日本共同社、琉球新報報導，玉城鄧尼昨天召開記者會指出，從病毒基因檢測結果顯示，美軍是造成Omicron變異株疫情在沖繩擴大的主因，痛批駐日美軍「別把美國的疫情帶到日本，也別帶到沖繩」。

報導說，去年12月31日駐日美軍新增COVID-19確診98例；今年1月1日增加235例；1月2日70例。美方雖告知沖繩縣政府美軍的確診病例數，卻沒有提供更詳細的資訊，如確診病例有幾例出現在哪個美軍基地、確診者是否為感染Omicron變異株等。

玉城表示，美軍的確診病例數再次急速增加，只能說是顯示出防疫與管理措施做得不夠，他對此感到「非常憤怒」。

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玉城並說，日美行政協定（An Administrative Agreement with the United States）給予美軍特殊地位與特權，造成美軍不提供與共享充分的防疫資訊，這是協定本身的結構性問題，他將透過全國知事會與涉外知事會等單位，要求美國與日本政府修改協定與提出對策。

沖繩縣內從去年12月起，每天新增確診約40到50例，美軍確診病例數則是另外統計，並未包含在沖繩縣的確診數據中。美軍漢森營去年12月發生超過250例的群聚感染，之後又發生美軍士兵相繼酒駕等行為，目前駐沖繩美軍總計累積確診3683例。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1110103

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