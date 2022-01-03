Omicron病毒潛伏期短 印尼入境隔離縮為7至10天

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（中央社台北3日電）由於Omicron病毒的潛伏期較短，印尼宣布縮短入境隔離天數。印尼民眾自Omicron快速擴散的英國等13國返國，隔離期從14天縮為10天；自其他地區入境所有旅客隔離天數則自10天縮為7天。

但印尼仍維持規定來自這Omicron快速擴散的英國等13國的外籍旅客不得入境。

負責檢討防疫措施的印尼海洋事務統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）今天宣布，入境旅客隔離天數將由14天、10天，分別縮短為10天、7天。

印尼總統府辦公室官員亞伯拉罕（Abraham Wirotomo）指出，根據印尼境內感染Omicron變異株個案以及其他國家的研究，Omicron病毒的潛伏期較短，平均約3天至5天，因此縮短入境者的隔離天數。

亞伯拉罕指出，縮短隔離天數有助防疫，政府將有更大能量強化篩檢，隔離的成本也降低，但他仍呼籲民眾自律、遵守防疫措施。

印尼原先規定，過去14天曾到過南非、波札那、挪威、安哥拉、尚比亞、馬拉威、辛巴威、莫三比克、納米比亞、史瓦帝尼、賴索托、英國及丹麥等13國的外籍旅客，除符合公務訪問等條件外，皆禁止入境；印尼公民可以入境，但須隔離14天。自這13國以外的國家入境旅客，不論國籍，原本均須隔離10天。

印尼自2021年12月16日出現首例感染Omicron變異株的個案，至今共152例。

印尼媒體羅盤報（Kompas）報導，印尼衛生部長布迪（Budi Gunadi Sadikin）今天指出，在152例中，有6例是本土案例，個案足跡包括雅加達、北蘇門答臘省棉蘭市（Medan）、峇里島以及東爪哇的泗水（Surabaya）。（編輯：韋樞）1110103