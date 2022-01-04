Omicron發威 美國返校時間順延或採線上教學

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（中央社紐約3日綜合外電報導）Omicron變異株讓美國COVID-19確診病例數屢創新高，在假期結束後，美國學生原訂本週開始返校，但數以千計的學校將返校時程順延，或是讓學生改用遠端學習的方式。

但其他學區仍維持讓學生重返校園的計畫，這其中包括疫情嚴重的紐約市。根據今天公布的資料，上週紐約每3個接受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢的人中，就有1人的檢測結果呈陽性反應。

根據梅約醫院（Mayo Clinic）的資料，全美各地篩檢結果呈陽性反應的比例，平均為18%。

儘管確診病例激增，上週末正式就職的紐約市市長亞當斯（Eric Adams）仍誓言讓全市學校體系保持開放。紐約市的公立學校體系為全美最大。

一個月前，紐約市篩檢結果呈陽性反應的比例不到3%，但疫情逐漸升溫對大眾運輸系統運作造成影響，百老匯（Broadway）的演出因此停擺，企業也延後讓員工重返辦公室工作。

亞當斯視察布朗克斯區（Bronx）一所小學時說：「我們想清楚表明，對我們的孩子來說，最安全的地方是在學校裡。」紐約市教育局發言人表示，今天只有一所公立學校因為教職員不足而停課，這所學校位在布魯克林（Brooklyn）。

Omicron迅速蔓延，讓美國在跨年後感覺局面更加混亂。根據路透社統計，過去7天COVID-19新增確診人數倍增，平均每天有41萬8000人確診。

由於教職員短缺和擔心Omicron疫情，密爾瓦基、克里夫蘭、底特律等城市本週不是改採線上教學，就是讓成千上萬的學生延後返校。

在最近幾週疫情升溫的新澤西州，多數城市學區新的一年開始之際，選擇線上教學的方式，包括州內最大城市紐瓦克（Newark）。

根據追蹤學校是否停課的網站Burbio，本週至今，全美有超過2750間學校關閉。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110104