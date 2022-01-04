伊朗2年前擊落客機 加拿大法院判賠家屬23.1億

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（中央社蒙特婁3日綜合外電報導）伊朗革命衛隊2年前在德黑蘭附近擊落1架客機，機上多名加拿大公民身亡。加國1處法院日前判決賠償6名罹難者家屬1億700萬加幣（約新台幣23億1500萬元），且須另加利息。

2020年1月，烏克蘭國際航空（Ukraine International Airlines）PS752班機遭伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）擊落，機上176人全數罹難，包括55名加拿大公民及30名永久居民。

律師阿諾德（Mark Arnold）今天發布聲明表示，獲得賠償的6個家庭分別失去配偶、手足、子女和甥姪。家屬對伊朗和他們認為應該負責的其他官員提起民事訴訟。

安大略省高等法院法官貝洛巴巴（Edward Belobaba）12月31日做出上述判決，阿諾德今天公布結果。他說伊朗在其他國家有油輪，他的團隊將盡可能嘗試扣押伊朗在加拿大和海外的資產，以支付家屬的賠償金。

加拿大一支專門鑑識小組2021年中製作報告，指控擊落客機的伊朗失職且魯莽。報告指出，客機被擊落雖非蓄意為之，仍無法替該負責的伊朗官員脫罪。伊朗則批評這是份極為政治化的報告。

伊朗承認在客機起飛後不久將它擊落，並把事件歸咎於部隊與美國對峙高度警戒期間所犯下的「災難性錯誤」。

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事發當時，伊朗正全力防備來自美國的攻擊，因伊朗在那之前發射火箭攻擊美軍駐紮在伊拉克的基地，以報復革命衛隊精銳聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）在伊拉克巴格達（Baghdad）機場被美國狙殺身亡。

伊朗2020年12月曾提議向每名罹難者家屬支付「15萬美元或等值歐元」；烏克蘭與加拿大官員則強烈批評此舉，表示賠償不是單方面宣布就可解決。（譯者：楊昭彥/核稿：施施）1110104