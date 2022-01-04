日本2021年交通事故死者2636人 創歷史新低

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（中央社東京4日綜合外電報導）日本政府警察廳今天公布，2021年全國交通事故死亡人數2636人，較2020年的2839人減少203人，減少比率約7%，創1948年開始統計以來新低紀錄。

日本讀賣新聞報導，繼首度跌破3000人的2020年，2021年連兩年死亡人數低於3000人，研判可能跟COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，許多民眾克制外出有關，警察廳正持續進行分析。

警察廳表示，日本2021年共發生30萬5425件交通事故，較2020年減少3753件；受傷人數36萬1768人，較2020年減少7708人。

日本交通事故死亡人數已連續5年創新低，2021年平均每10萬人口死亡人數約2.09人，較2020年減少0.16人。

從地區別來看，神奈川縣交通事故死亡人數142人居冠，大阪府140人與東京都133人分居第2及第3；死亡人數最少的是島根縣的10人。

但如果以每10萬人口死亡人數來看，德島縣以4.45人居冠，最少的是東京都的0.95人。

日本全國交通事故死亡人數在1970年的1萬6765人達高峰後，到近年有持續減少趨勢。警察廳研判，主因可能跟具自動煞車功能等汽車科技進步、醫療院所充實急救能力，及駕駛人安全意識提升等有關。

日本放送協會（NHK）報導，因為65歲以上高齡者占死亡人數比率約57.7%創新高，警察廳將把防止高齡駕駛肇事列為今後重點工作。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1110104