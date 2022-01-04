法國擬立法要求疫苗接種證明 在野黨聯合杯葛

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（中央社巴黎4日綜合外電報導）法國總統馬克宏的中間派執政黨今天在國會面臨尷尬場面，反對黨聯合杯葛，使得強制人民出示COVID-19疫苗接種證明的法案無法繼續辯論。

法國目前允許民眾出示COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種證明或最近病毒採檢陰性抑或已染疫康復，但新法案規定一定要完整接種疫苗才能參加活動、進入餐廳或搭城際列車旅行。國民議會（National Assembly）正在辯論這項法案。

不過，當政府3日晚間要求國民議會在午夜後繼續辯論，以確保法案能在本週通過，右派的共和黨（LR）卻與極右派、極左派的在野黨聯合阻擋。

這使得馬克宏的執政黨「共和前進」（LREM）十分難堪。儘管掌控議會，但表決是否繼續辯論時，「共和前進」卻沒有足夠議員在場。

法國媒體指出，共和黨出乎意料的動作，顯示政治緊張情勢在4月總統大選前持續升高。馬克宏將挑戰連任，目前看來雖然勝算很大，但並非篤定勝選。

法國政府發言人艾塔爾（Gabriel Attal）抨擊在野黨聯合杯葛，稱這是「程序性政變」，表示這純粹是基於政治因素，想要打亂疫苗通行證實施的日程。

他接受法國國際廣播電台（France Inter）訪問時說，「我們會盡一切力量維持既定日程。政府希望新法能在1月15日上路。」（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110104