示威者設路障攔截 莫迪受困約20分鐘

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（中央社台北5日電）印度元首的維安出現大漏洞！總理莫迪今天前往一個由反對陣營控制的省分訪問時，車隊遇到示威農民設路障攔截，約20分鐘才脫困。印度內政部已開始追究責任。

莫迪（Narendra Modi）今天訪問旁遮普省（Punjab），參加數項發展計畫主持動工典禮以及1場政治集會；旁遮普省是印度今年首季即將舉行議會選舉的6省之一。

印度媒體報導稱，莫迪先是搭機抵達旁遮普省的巴辛達（Bathinda）機場，原本計劃換乘直升機前往活動目的地，但因下雨決定改走陸路。

然而，莫迪車隊行經一座高架橋時，發現前方有示威農民設路障阻攔，無法繼續行進，而高架橋的另一邊可見其他車輛經過。

「今日印度」電視台（India Today）播出的畫面可見，莫迪的至少6名維安人員持槍下車戒備。

莫迪所屬的印度人民黨（BJP）譴責旁遮普省警方未能確保總理行經路線的順暢，置總理的生命於險地，並質疑為何莫迪的行程會外洩。

旁遮普省首席部長查尼（Charanjit Singh Channi）否認維安不力，將事件歸咎於莫迪臨時改變行程卻未與地方協調，他也質疑印度人民黨找藉口取消集會，因為現場相當冷清。

印度內政部已要求旁遮普省政府解釋維安漏洞。

莫迪脫困後調頭返回巴辛達機場。印度「國際亞洲新聞社」（ANI）引述不具名官員報導，莫迪到了當地機場之後說：「感謝首席部長，我活著回到巴辛達機場了」，似有反諷意味。

旁遮普省以錫克教徒居多，議會以「國大黨」（INC）為多數黨，首席部長查尼也是國大黨黨員。

印度國會前年9月通過3項農業法，也是受到旁遮普農民的強烈反對，許多農民甚至在德里邊界紮營抗爭1年之久，直到國會撤銷這3道法案之後才結束拔營返鄉。

事發地點距印度宿敵巴基斯坦邊界僅約10公里。（編輯：黃自強）1110105