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法國國會通過疫苗通行證措施 政府添抗疫工具

2022/1/6 17:15
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（中央社巴黎6日綜合外電報導）法國國民議會（國會下議院）今天通過政府所提出、對抗COVID-19疫情的最新措施。這使得先前因嚴詞攻擊未接種疫苗民眾而招致批評的法國總統馬克宏，壓力稍微減輕。

路透社報導，國民議會以214票贊成、93票反對、27票棄權，通過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗通行證措施。法案如今將送交參議院審視是否需要再次表決。

本週稍早，馬克宏（Emmanuel Macron）為了加緊對尚未完整接種疫苗的民眾施壓，用了粗俗的言詞，引發反對派人士譴責，選民反應兩極。法國執政黨「共和前進！」（La Republique En Marche）為此替馬克宏辯護。

馬克宏是在接受「巴黎人日報」（Le Parisien）訪問時，說他要對未接種疫苗的民眾「找麻煩」（piss off）、讓他們日子難過，最後就會去打疫苗。他還說沒打疫苗的人是不負責任，不值得被視為國民。

法國正努力對抗第5波疫情，昨天通報過去24小時新增33萬2000多例確診，以及246名染疫住院患者病逝。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1110106

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