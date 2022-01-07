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COVID-19疫苗
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COVID-19疫苗11/300

智利第4劑COVID-19疫苗10日起開打 拉美第1國

2022/1/7 04:57（1/7 09:14 更新）
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智利10日起將對免疫功能低下的公民提供第4劑COVID-19疫苗。（圖取自facebook.com/SebastianPineraPresidente）
智利10日起將對免疫功能低下的公民提供第4劑COVID-19疫苗。（圖取自facebook.com/SebastianPineraPresidente）
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（中央社智利聖地牙哥6日綜合外電報導）智利政府今天表示，下週起將對免疫功能低下的公民提供第4劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。此舉除創下拉丁美洲先例，也領先全球絕大多數國家。

路透社報導，智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）在記者會上表示：「自下週一1月10日起，我們將以第4劑或稱第2劑加強劑，展開全新的大型接種程序。」

智利COVID-19疫苗接種率在全球名列前茅，被譽為抗疫模範，根據「數據看世界」（Our World in Data）網站，智利逾85%人口打完兩劑疫苗，約57%已接種第3劑。

智利作上述宣布之際，高傳染力的Omicron變異株正在全球擴散，多國確診數字創下紀錄。例如墨西哥過去一週病例增加一倍以上，秘魯本週則祭出新的防疫限制。

智利去年12月初通報首起Omicron病例，至今已通報698例Omicron確診，絕大多數與出國人士有關。（譯者：楊昭彥）1110107

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