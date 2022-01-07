竊美農技大廠孟山都商業機密 前中國籍雇員認罪

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國司法部今天表示，一名中國籍人士在密蘇里州聯邦法院對密謀竊取農業生技公司孟山都（Monsanto）商業機密以圖利中國政府一事認罪。

司法部透過聲明表示，44歲的向海濤曾於2008年到2017年受僱於孟山都及其子公司，他坦承犯下密謀進行經濟間諜活動的罪名；本案預計4月7日宣判，他面臨最高15年徒刑，也可能挨罰500萬美元（約新台幣1.38億元）。

路透社引述聲明內容報導，向海濤2017年6月準備搭機前往中國時，聯邦官員發現他持有孟山都研發的軟體，這個軟體可以幫助農民提高農作物產量。

根據聲明，向海濤獲准飛往中國，他在中國科學院南京土壤研究所任職，後來返回美國時被捕。

孟山都2018年被德國化學及製藥公司拜耳集團（Bayer AG）收購。

司法部助理部長歐森（Matthew Olsen）說：「雖然向海濤有保護孟山都智慧財產權的協議在先，也一再為此義務接受訓練，現在卻坦承竊取孟山都的商業機密並轉移到記憶卡內，試圖攜往中華人民共和國以圖利中國政府。」

密蘇里州東區聯邦檢察官佛萊明（Sayler Fleming）說：「向先生利用他在大型國際企業內部人士身分，竊取寶貴的商業機密供他的母國中國使用。」

「我們無法允許美國公民或外籍人士將敏感的商業資訊轉交他國競爭對手。」

法新社報導，向海濤2019年被美國當局起訴時，中國外交部曾表示，華府試圖利用本案支持其對中國竊取美國企業技術的指控。

時任中國外交部發言人的耿爽當時表示：「我們堅決反對美方借題發揮，把一個普通、孤立的案件說成是中方有組織、有計畫地從美方竊取知識產權。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110107