凱特40歲生日 英國王室曬3張唯美肖像照風采各異

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（中央社倫敦8日綜合外電報導）英國王室今天公布威廉王子愛妻劍橋公爵夫人凱特（Kate）的3張新肖像照，紀念她的40歲生日；這3張照片展現出凱特截然不同的風采，未來將永久收藏在倫敦國家肖像館中。

路透社和英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，資深義大利時尚攝影師羅佛西（Paolo Roversi）掌鏡的這幾張柔焦肖像照今年將巡迴英國各地展出，最後成為國家肖像館（National Portrait Gallery）永久館藏，而凱特正是該館資助人。

凱特2011年嫁給英國女王伊麗莎白二世的孫子、王位第2順位繼承人的威廉王子，正式成為王室一員，當時婚禮場面盛大，吸引全球數億人目光。

羅佛西拍攝的其中一張黑白肖像照中展現凱特的側身，她身穿一套類似婚紗的白色平口禮服，左手無名指上的藍寶石訂婚戒指格外搶眼。這枚戒指大有來頭，曾為威廉已故母親黛安娜王妃（Princess Diana）所有。

3張照片中唯一彩色照片中，可見凱特身穿紅色削肩洋裝，一頭蓬鬆捲髮，斜身轉向鏡頭面露燦笑；第3張照片中，凱特身穿波浪摺邊白上衣，同樣對著鏡頭露齒而笑。

肯辛頓宮（Kensington Palace）消息人士指出，從這3張照片中，可以看出凱特個性上的3種不同面向：第一張側身經典黑白照中，凱特望向遠方，展現雍容華貴的王室風範；身穿紅色洋裝的照片則流露出40歲現代女性較為輕鬆休閒的一面，而正對鏡頭的特寫照則提供凱特更私底下的一面。

肯辛頓宮表示，這3張背景模糊未加描述的照片，都是去年11月在倫敦西郊皇家植物園邱園（Royal Botanic Gardens, Kew）內拍攝。

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這3幅肖像照將在凱特成長的英格蘭南部伯克郡（Berkshire）、凱特和威廉在大學相遇的蘇格蘭聖安德魯（St Andrews），以及威爾斯安格爾西（Anglesey）展出；威廉在安格爾西島上的英國皇家空軍基地擔任直升機搜救飛行員時，兩人曾居住於此。

根據媒體報導，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異病毒株Omicron助長目前這波疫情擴散，凱特明天40歲生日當天只會跟家人和密友低調慶祝。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110109