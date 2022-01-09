東京男子被捕前想吃燒肉 挾持店長與警對峙3小時

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（中央社東京9日綜合外電報導）日本東京都一間燒肉店8日晚間發生人質挾持事件，28歲犯嫌在與警對峙3小時遭攻堅警方逮捕後供稱，想藉此結束人生，選擇燒肉店是因為想在被捕前吃頓燒肉。

日本放送協會（NHK）報導，這間燒肉店位於大樓的地下一樓；犯嫌被逮後供稱，「想被警察逮捕結束人生，但在此之前想吃燒肉」。

朝日新聞報導，警視廳搜查一課表示，東京都澀谷區代代木一丁目一間燒肉店，8日晚間發生28歲犯嫌荒木秋冬疑持刀挾持49歲燒肉店店長的人質事件。

店家8日晚間9時左右報警說，「店裡客人遞來一張紙條，上面寫說要啟動炸彈，叫我們報警、不要騷動」。犯嫌把店內椅子排成一列擋住出入口，挾持店長作為人質堅守不出。

犯嫌跟搜查人員說，「結束我的人生吧，讓我被判死刑吧」；警方不斷勸說犯嫌釋放人質，並在今天凌晨零時左右從後門救出店長後，往店內投擲閃光彈攻堅。

犯嫌被捕後供稱，大約兩週前離開長崎縣的老家，在東京都內過著遊民生活，找不到生存的意義所以想尋死。

犯嫌說，能引發大事件被警察逮捕、被判死刑就好，「哪家店都好，但因為被逮捕前想吃燒肉，所以找到這家店」。

警視廳表示，犯嫌手持長度約30公分的牛刀，口袋裡還放了一把水果刀，並帶了3個類似箱子的「假炸彈」。案發現場就在JR代代木車站旁，鄰近明治神宮及新宿御苑。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110109