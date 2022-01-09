2050年前 歐盟估需為新一代核電廠投資5000億歐元

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（中央社巴黎9日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）內部市場事務執行委員布勒東（Thierry Breton）表示，從現在到2050年，歐盟將需要在新一代核電廠上投資5000億歐元（約新台幣15.6兆元）。

布勒東告訴法國「星期日報」（Le Journal du Dimanche）：「從現在到2030年，現有核電廠就需要500億歐元的投資，而新一代核電廠將需要5000億歐元！」

布勒東認為，歐盟準備將部分核能和天然氣投資計畫列入「綠色投資標的」，這是吸引資本的關鍵步驟。

歐盟正就上述計畫諮詢各成員國。不過，針對核能與天然氣是否屬於「綠色能源」的問題，各成員國仍莫衷一是。

目前，奧地利、德國等國皆已表態反對核能；國內7成電力來自核能的法國則主張，在逐步淘汰燃煤的過程中，核能是不可或缺的替代能源。

據歐盟提案內容，執委會認為，「天然氣和核能可用以協助過渡至以可再生能源為基礎的未來」。

目前歐盟有26%的能源來自核能，但布勒東估計，到2050年，這項比例將降至15%左右。（譯者：施施/核稿：林治平）1110109