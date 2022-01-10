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伊朗司法人員罕見示威 抗議政府拒絕加薪

2022/1/10 15:08
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（中央社德黑蘭9日綜合外電報導）伊朗最有權力的公部門之一司法部所屬人員今天舉行罕見示威活動，抗議政府拒絕為他們加薪。

法新社報導，去年8月才就職的極保守派總統萊希（Ebrahim Raisi）在擔任司法部長任內最後數週期間曾提議加薪，如今他所領導的新政府改變心意不予加薪。

自2018年美國對伊朗實施嚴厲經濟制裁以來，伊朗的通貨膨脹率飆漲至近60%。

伊朗改革派報紙「資訊報」（Shargh）今天公開一段錄影，內容顯示數以百計男女在德黑蘭國會大樓前示威抗議。

他們嗆聲：「如果我們的問題不解決，我們將關閉司法系統。」

伊朗另一家改革派報紙Arman Melli也報導：「一些司法人員昨天在全國多數城市發起集會遊行，抗議國會否決加薪計畫。」

示威群眾高舉標語，上頭宣稱「司法人員養不活自己」，並譴責「政府與國會虛偽」。

國會本月5日拒絕加薪案，當時伊朗人事行政局局長拉提費（Meysam Latifi）在國會的說法引發司法人員不滿。

他說：「我們對司法人員的加薪要求有所疑慮，因為如此一來會導致其他單位也要求比照辦理。」（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1110110

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