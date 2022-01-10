歹年冬難發年終 胡志明市喊話補貼企業免遭罷工

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越南2021年防疫破功，導致經濟遭受重挫，胡志明市調查顯示，一半的企業發放年終面臨困難，官方允諾祭出補貼相挺企業度難關。圖為越南一家家具廠。中央社記者陳家倫同奈省攝 111年1月10日

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（中央社記者陳家倫河內10日專電）寶成在越南同奈省的員工為了爭取多發年終而罷工，周邊省市見狀「超前部署」。胡志明市調查，今年有一半的企業發放年終獎金有困難，當局喊話補貼企業，盼勞資雙方能過好年。

全球製鞋龍頭寶成集團在越南同奈省的1萬6000名員工不滿公司削減年終獎金，7日發動罷工抗議，迄今仍在協調中。據了解，同奈省官方擔心事件影響外資的信心，介入調停的態度愈趨積極。

與同奈省相鄰、同為外資重鎮的胡志明市擔心出現連鎖效應遭波及，副市長楊英德（Duong Anh Duc）已指示有關部門對企業祭出補貼，讓它們可以順利發放年終獎金，避免罷工與大規模離職情況發生。

越南原是「防疫模範生」，但2021年遭COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異病毒Delta攻破，南部工業重鎮包括同奈省、胡志明市、平陽省淪為疫情重災區，許多企業為配合防疫一度停工或降低產能，時間長達3個月。

企業在疫情下跛行，連帶影響員工年終「薪情」。網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，胡志明市勞動榮軍與社會局針對逾千家企業共計17萬5000名員工所做調查顯示，有一半的企業在發放年終獎金有困難。

越南台灣商會聯合總會（越總）名譽總會長沈憲煜在胡志明市經營印刷包裝廠。他告訴中央社，胡志明市從7月封城至10月，3個月的停擺導致企業損失、政府稅收與勞工收入都減少，「可以說大家都很辛苦」。

胡志明市去年在疫情期間要求企業實施「三就地」，讓工人在工廠吃、住、工作，以杜絕疫情擴散。沈憲煜觀察，部分企業因硬、軟體無法配合「三就地」索性停工，期間依勞資協商結果照付員工5至7成薪水，是筆不小開銷。

此外，沈憲煜說，目前塞港問題尚未解決，許多客戶不想付高漲的運費，都要業者先囤貨，現在很多台商外銷業者的廠房堆滿貨，資金斷鏈的同時銀行貸款得照付，「生吃都不夠了，哪能曝乾，發年終的壓力更大。」

面對胡志明市官方喊話補貼企業，當地業者向中央社表示，過去官方允諾的紓困案都很難真正嘉惠企業，因此「我對政府的補貼期待不高」。企業發不出符合預期的年終又怕被罷工，疫情下的衝擊一波接一波。

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越南之聲（VOV）報導，今年企業的年終獎金可能較去年減少30%到50%。具體來說，勞力密集的紡織和鞋業年終獎金僅剩原來的70%到75%，每人可獲400萬至600萬越南盾（新台幣約4900元至7300元），中小企業的獎金則更少。

至於寶成越南廠的員工今年可獲發1至1.54個月的年終，介於500萬至2000萬越南盾之間，雖已高於一般水準，但寶成在同奈省的員工不滿去年有1.87個月的年終行情今年卻下調，因而發動罷工。（編輯：韋樞）1110110