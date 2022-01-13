洛杉磯天天確診破萬 官員籲避免非必要活動

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儘管2022年新年假期後，美國大洛杉磯地區每日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診達3萬到4萬例，多數民眾維持正常生活、上街購物，不戴口罩也很常見。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年1月13日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯12日專電）人口約1000萬的大洛杉磯地區COVID-19疫情飆升，本週單日新增確診在3萬人到4萬人之間。洛杉磯郡衛生局呼籲居民避免不必要活動，減少與人密切接觸，但尚未升高防疫警戒。

隨著Omicron變異株擴大流行，涵蓋洛杉磯市及周邊城市的洛杉磯郡今天單日新增4萬452人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）；上週增加26萬例，最近7天平均陽性率21.78%。

洛杉磯郡衛生局長費瑞（Barbara Ferrer）昨天呼籲，未來幾週內民眾應該避免參加那些有人不戴口罩或無法維持社交距離的非必要活動。

儘管染疫數字飆升，美國洛杉磯地區完整疫苗接種率為68%，加上Omicron變異株多屬輕症，居民正逐漸習慣與病毒共處的生活。上述官員講話僅止於呼籲和建議，未進一步升高防疫警戒。

職業美式足球聯盟NFL超級盃（Super Bowl）訂於2月13日在洛杉磯舉行，目前沒有取消的跡象。

洛杉磯郡衛生局現在仍然允許大型戶外活動舉行，但主辦單位必須要求參加者出示疫苗接種或近日檢測陰性的證明，全程戴口罩。

面對傳染力更強的Omicron變異株，加州衛生機關呼籲民眾，把口罩升級為防護力更高的N95等級，或在醫療級外科口罩之外再戴上一層布口罩。（編輯：馮昭）1110113