巴西第一批輝瑞COVID-19兒童疫苗運抵

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（中央社記者唐雅陵聖保羅13日專電）來自美國輝瑞大藥廠（Pfizer）的120萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）兒童疫苗今天凌晨運抵巴西，衛生部預計從明天起按照人口比例分發給各州和市。

這批輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）COVID-19疫苗將用於5至11歲兒童。巴西衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）今天向媒體保證，用於為兒童接種的疫苗不會延誤。

奎洛加說，巴西預計在1月接獲430萬劑輝瑞/BNT兒童疫苗，2月720萬劑，3月840萬劑。

巴西5至11歲兒童約2050萬人，每人將接種2劑COVID-19疫苗，間隔8週。

此外，國家衛生監督局（Anvisa）今天與聖保羅州衛生廳旗下布坦坦研究所（Instituto Butantan）開會，討論對3至17歲的兒童和青少年使用COVID-19疫苗CoronaVac。

CoronaVac是布坦坦研究所與中國科興生物技術有限公司（Sinovac Biotech）合作研發、同時也是巴西最先對廣大民眾使用的COVID-19疫苗。

根據國家衛生監督局，評估已進入最後階段並接近決定，技術領域報告將在合議委員會特別會議上投票。

這次會議會在線上舉行，與會人士包括國家衛生監督局、布坦坦研究所的專家，智利研究人員、中國科興實驗室的技術人員，以及巴西傳染病學會（SBI）、巴西兒科學會（SBP）巴西免疫學會（SBI）和巴西集體健康協會（Abrasco）的代表。

專家和研究人員在會議中提出並分析智利政府對當地兒童和青少年接種CoronaVac的研究數據。

根據國家衛生監督局，受邀專家發表的意見將由普通藥物管理部門的專家分析，以決定是否批准對兒童和青少年使用CoronaVac的緊急使用授權。

聖保羅州長多利亞（João Doria）上週在疫情記者會表示，布坦坦研究所已備妥1200萬劑CoronaVac疫苗，可立即供兒童接種。（編輯：郭中翰）1110114