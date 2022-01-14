法成歐盟主席國 多名中高官見馬克宏外事顧問

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（中央社台北14日電）法國是歐盟目前的輪值主席國。中國官媒指，中國國家副主席王岐山、國務院副總理劉鶴和外長王毅昨天接連會見法國總統外事顧問波恩，盼法國引領歐盟「堅持正確對華認知」、「獨立自主」。

法國自今年元旦接下為期6個月的歐盟輪值主席國。法國負責歐洲事務的國務秘書波恩（Clément Beaune）目前在中國訪問，並和中國國務委員兼外交部長王毅展開第22次中法戰略對話。

中國官媒新華社報導，王岐山13日在北京釣魚台國賓館以視訊會見波恩時表示，中國始終視法國為全面戰略夥伴；又指「和而不同」是歐盟建設的一條成功經驗，「也應成為中歐關係的指導原則」，中國願和歐盟打造實在的「合作雙行路」。

對於法國擔任歐盟輪值主席國，王岐山盼法國「引領歐盟堅持正確對華認知，獨立自主地發展對華關係、開展對華合作，為中歐關係發展打上積極烙印」。

劉鶴則和波恩討論中法、中歐經濟金融合作、防疫、G20財金領域和氣候變遷等議題。

王毅也在同一天和波恩於江蘇無錫展開中法戰略對話。據中國外交部通稿，王毅在會中表示，中國支持歐盟發展壯大，在國際上發揮更大作用，無論雙邊關係是否處於順境，「這一政策不會改變」。

通稿則引述波恩指，歐洲將繼續堅持「戰略自主」，歐中不應對立對抗，並指法國將在台灣議題上恪守「一中原則」，以及針對北京冬奧表達反對體育政治化的立場。

法國不但是歐盟的輪值主席國，歷來和德國也是歐盟的主導力量，在德國前總理梅克爾（Angela Merkel）卸任後，馬克宏（Emmanuel Macron）的角色更顯關鍵；而當前正值法國總統大選倒數3個月、極右翼陣營強力挑戰之際，馬克宏的歐盟政策也格外引人注目。

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