北韓接連射彈 南韓：推測為2枚短距離彈道飛彈

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（中央社記者廖禹揚首爾14日專電）北韓今天向東方發射不明飛行物體，推測今年以來第3次發射飛彈，南韓初步分析結果顯示，北韓今天可能發射2枚短距離彈道飛彈。

北韓今年動作頻頻，繼5日及11日發射聲稱為極音速飛彈後，短短4天內又發射飛彈。南韓合同參謀本部稍早透露初步分析結果，表示南韓軍方今天下午監測到北韓從平安北道內陸向東方發射推測為短距離彈道飛彈的2枚飛行體。

南韓總統府青瓦台下午為此緊急召開國家安保會議（NSC），並表示正與美方合作掌握情資。

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韓聯社報導，青瓦台高層官員向媒體表示，正與美國合作掌握各種情報。對於媒體詢問這次行動是否可能針對美國的制裁行動，官員僅表示需待分析結果出爐才能回應。

北韓中央通信社（KCNA）今天引述北韓外務省聲明，對美國近期就北韓武器開發進行的制裁表達抗議，主張北韓有權強化國家防禦力，也並未針對特定國家或危害鄰國安全。南韓輿論推測，今天的發射行動是為就此事表達不滿。（編輯：黃自強）1110114