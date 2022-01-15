烏克蘭遭大規模網攻 北約出手相助將簽資安協議

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（中央社基輔14日綜合外電報導）俄羅斯與西方國家為了烏克蘭安全問題，緊張關係加劇。在烏國重要政府部門網站遭大規模網攻後，北大西洋公約組織（NATO）今天宣布打算加深與烏克蘭的網路合作。

法新社報導，北約宣布此事的同一天，美國也公布情報調查結果，內容顯示俄羅斯正在計劃一項破壞行動，要製造入侵烏克蘭的藉口。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）說：「接下來幾天，北約和烏克蘭將針對強化網路合作簽署一項協議，例如讓烏克蘭加入北約的惡意軟體資訊共享平台。」

包括烏克蘭外交部和內閣在內的網站遭網攻暫時癱瘓後，歐洲聯盟（EU）也動員要援助這個關係密切的盟友。

烏克蘭政府表示，這場網攻損失不大、暫不追究，但也指控先前國內網站和重要基礎建設遭網攻，是與莫斯科當局有關的俄國人犯下。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的幕僚葉爾馬克（Andriy Yermak）說，西方國家和烏克蘭情報單位認為，這波網攻是「破壞烏克蘭情勢穩定」計畫的一環；不過他並沒有點名俄羅斯。

烏克蘭外交部形容這起網攻「規模龐大」。包括烏克蘭國家緊急服務部、教育部和內閣等遭鎖定的網站頁面，當時都以烏克蘭文、俄文和波蘭文警告烏克蘭人，稱他們的個資已經外洩。

駭客訊息寫道：「你的所有資訊都已公諸於世，感到害怕吧，做好最壞的打算吧。」

發生網攻數小時後，烏克蘭安全局（SBU）表示，多數遭攻擊的網站已恢復運作，且影響很小。

烏克蘭安全局透過聲明表示：「網站內容並未遭到竄改，且根據初步資訊，並沒有個資外洩情事。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110115