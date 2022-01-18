巴西COVID-19疫苗接種滿一年 輪到兒童施打

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐雅陵聖保羅17日專電）巴西接種COVID -19（2019冠狀病毒疾病）疫苗今天滿一年，也開始為5至11歲兒童接種疫苗。美國輝瑞大藥廠（Pfizer）第一批兒童疫苗於13日運抵巴西，16日交付第二批。

聖保羅是第一個為兒童接種疫苗的州。14日，8歲的夏凡特族原住民大衛（Davi Seremramiwe）在一場象徵性儀式中成為巴西第一個接種輝瑞/BNT（Pfizer /BioNTech）COVID-19疫苗的兒童。

目前巴西只批准對5至11歲兒童施打輝瑞/BNT疫苗。根據衛生部，巴西預計在1月接到430萬劑輝瑞/BNT兒童疫苗，2月720萬劑，3月840萬劑。

巴西5至11歲兒童共有約2050萬人，每人將接種2劑COVID-19疫苗，2劑間隔8週。

衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）今天接受美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）訪問說，如果聖保羅州衛生廳旗下布坦坦研究所的COVID-9疫苗CoronaVac得到國家衛生監督局（Anvisa）技術團隊的批准，並通過衛生部內部的分析，也可用於兒童。

CoronaVac是布坦坦研究所與中國科興生物技術有限公司（Sinovac Biotech）合作研發、也是巴西最先對廣大民眾使用的COVID-19疫苗，目前正在等候國家衛生監督局開會決定是否授權對3至17歲的兒童和青少年使用CoronaVac。

奎洛加說，無須舉行新的公開聽證會來討論兒童疫苗接種問題，表示問題不在於加快兒童接種的進程，但必須在正確的時間使用劑量，遵守衛生部和國家衛生監督局的建議，避免出現像在巴萊巴州（Paraiba）發生的疫苗接種錯誤。

巴西媒體報導，東北部巴萊巴州盧塞納（Lucena）約40名兒童錯誤地接種了過期的成人用COVID-19疫苗。

一位母親在社群媒體發布她孩子的疫苗接種卡影片後，將此事件曝光。影片中顯示他們在本月初接種COVID-19疫苗，在兒童疫苗運抵巴西之前。

根據國家衛生監督局，5至11歲兒童的疫苗劑量是12歲以上接種者劑量的1/3，每劑從12歲以上劑量的30微克減為10微克；成人和青少年用的劑量瓶蓋為紫色，兒童為橙色。

巴西自接種COVID-9疫苗以來，今天滿一年。到目前為止，巴西已接種3億4200多萬劑疫苗，約7成12歲以上人口已接種完整的單劑或兩劑疫苗。（編輯：郭中翰）1110118