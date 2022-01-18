前高階幕僚指控英相對違規開趴說謊 副首相斥胡說

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（中央社倫敦18日綜合外電報導）英國首相強生的前高階幕僚康明茲說，強生對國會撒謊，宣稱封城期間唐寧街官邸開趴他事先毫不知情。副首相拉布今天表示，指控強生說謊根本就是一派胡言。

路透社報導，拉布（Dominic Raab）接受泰晤士電台（ Times Radio）訪問被問到，若強生（Boris Johnson）果真對國會扯謊是否得下台，拉布則說：「聽好，有關於他（強生）說謊的指控簡直胡說八道。」

拉布指出：「強生面對下議院（House of Commons）的質詢時已明確表示，他認為這是工作相關活動。」

唐寧街（Downing Street）官邸花園的這場派對前年5月20日舉行，強生上週就參加派對向國會道歉，卻說他認為這是工作活動。

康明茲（Dominic Cummings）則指控，強生允許這場飲酒作樂的派對繼續辦。康明茲可說是英國脫歐的推手，他因飽受嚴詞抨擊而在2020年11月請辭。

康明茲在部落格發文說：「不只我，還有其他當時討論過這件事的目擊者，都會宣誓證實事情就是如此。」

被追問若強生果真說謊是否該辭職，拉布則說，他不會回答假設性問題。

英國獨立電視台（ITV）披露，強生的前首席私人秘書雷諾茲（Martin Reynolds）透過電子郵件發函，請受邀者5月20日「帶上你的酒」參加派對。

康明茲說，至少兩人要雷諾茲撤銷邀請後，雷諾茲詢問強生還要辦嗎？他在部落格貼文指出：「結果首相同意應該繼續辦。」

高層官員格雷（Sue Gray）目前正就10幾項強生違反防疫規定的指控展開調查，這些指控還涉及強生的團隊成員，以及唐寧街10號官邸的官員們。多位高層部會首長表示，民眾務必等待格雷的調查結果。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1110118