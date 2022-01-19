英外相防相訪澳洲 擬討論中國威脅與AUKUS協議

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（中央社墨爾本19日綜合外電報導）澳洲本週將與英國官員舉行高層級部長會談，雙方將聚焦討論軍事合作、中國威脅，以及達成英美澳3國AUKUS協議所設定的目標。

澳洲「天空新聞」（Sky News Australia）網站報導，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）與國防大臣華勒斯（Ben Wallace）預計本週抵達雪梨，20日會先跟澳洲總理莫里森（Scott Morrison）會面，21日再與澳洲外長潘恩（Marise Payne）和防長杜登（Peter Dutton）會談。

這次會面是澳洲-英國年度部長級諮商會議的一環，也是兩年前出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，第一次在雪梨舉行這項諮商會議。

當前中國與澳洲的關係日趨緊張，莫里森政府正在推動與盟友擴大參與印太事務。預料本週會議將觸及澳英盟友能如何加強因應自由民主政體面臨的威脅和挑戰，以及英國可以如何擴大涉入印太。

澳洲除與英國、美國、加拿大、紐西蘭共組「五眼聯盟」（Five Eyes）分享情資，去年也跟英美達成AUKUS協議，藉由軍事力量等層面的技術共享來深化彼此關係。

英美澳去年9月達成AUKUS三方協議後，中國駐華府大使館回應，各國應擺脫冷戰思維和意識形態偏見。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110119