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德將公布教會性侵兒童報告 前教宗本篤角色受矚

2022/1/20 15:05
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（中央社柏林20日綜合外電報導）德國針對天主教會處理兒童性侵案件處理的報告將於今天曝光，內容可能極具爆點，前教宗本篤十六世（Benedict XVI）也是受矚焦點之一。

Westpfahl Spilker Wastl法律事務所將公布報告，分析1945至2019年間慕尼黑（Munich）與弗賴辛（Freising）教區如何處理性侵案件。

委託事務所擬定報告的慕尼黑教區表示，會檢視「應負責者是否遵循法律規定…在處理疑似案件與可能的加害者之時，是否行事得宜」。

俗名拉辛格（Joseph Ratzinger）的本篤十六世1977至1982年間擔任慕尼黑教區主教，在此期間，惡名昭彰的孌童教士賀勒曼（Peter Hullermann）在德國西部艾森（Essen）被控性侵11歲男童後，被調往慕尼黑。

儘管賀勒曼有性侵歷史，仍被重新指派神職。

1986年，賀勒曼因猥褻更多孩童遭定罪，被判緩刑，當時拉辛格已被調往梵蒂岡。

賀勒曼遭定罪之後，仍繼續從事兒童相關工作多年，他的案件被視為教廷不當處理性侵案的相關案例。

本篤十六世否認對賀勒曼的過去知情。

根據德國媒體報導，本篤十六世提供了82頁聲明，回應Westpfahl Spilker Wastl的質疑。

本篤十六世的發言人告訴「畫報」（Bild），本篤十六世支持公布這份慕尼黑報告。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1110120

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