北韓檢討廢除「互信措施」 青瓦台準備情勢惡化對策

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（中央社記者廖禹揚首爾20日專電）北韓官媒今天報導稱勞動黨召開政治局會議中決定檢討重啟核試及洲際彈道飛彈試射等為與美國建立互信關係而暫停的行動，南韓青瓦台表示將為可能惡化的情勢提前準備追加對策。

青瓦台今天召開國家安保會議（NSC）定期會議，會後發布新聞稿表示，會中除詳細分析近期北韓動向，決定除持續維護朝鮮半島局勢安定、促進與北韓對話外，也必須追加準備在情勢惡化時的對策。

目前正出訪埃及的南韓總統文在寅在接受當地媒體訪問時，對兩韓關係僅表示「以現在狀況看來，構築和平並不容易」，並重申會在任內持續為促進朝鮮半島和平努力，但未提及北韓近期行動。

北韓今年以來已4度進行飛彈試射，北韓中央通信社（KCNA）今天更報導，勞動黨召開的第8屆中央委員會第6次政治局會議中，決定重新檢視與美國建立的互信措施，重新開始進行核試驗及洲際彈道飛彈試射等，未來武力示威強度可能再提高。

北韓在2018年4月的勞動黨第7屆中央委員會第3次全體會議中宣布廢除北部核試驗場，全面停止核試驗及試射洲際彈道飛彈，並將此稱作「預防性善意措施」，藉以要求美方相應地放寬制裁等，但至今未能如願。

南韓梨花女子大學北韓學系教授朴元坤（譯音）接受媒體訪問時分析，北韓可能希望藉由暗示政策方向，對美國拜登政府施加壓力。

不過，由脫北者經營的南韓新聞網站「每日北韓」稍早引述北韓高層消息人士說法表示，「潛射飛彈（SLBM）或洲際彈道飛彈（ICBM）都是只要黨決定、隨時都能發射」，稱這次報導並不是在行動前的口頭警告。

消息人士表示，這次會議中討論到對美國採取更強硬的應對措施相關內容，並不在事先擬定的討論主題內。

這次會議中額外討論對美措施，可能是因美國近期以涉嫌提供北韓飛彈物資為由，單獨制裁5名北韓人，並在聯合國安理會提案追加制裁北韓。但美國於安理會的提案，在中國及俄羅斯反對下未能通過。

旅居海外的北韓專家指出，即使北韓近期試射飛彈海域鄰近中國，中方應該也不會採取任何行動，因為「北韓跟美國關係越緊繃，中方作為居中協調者的身價就會跟著水漲船高」。（編輯：黃自強）1110120