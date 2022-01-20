庫德民兵立足賽普勒斯 土耳其警告慘重代價

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（中央社記者何宏儒安卡拉20日專電）土耳其抨擊賽普勒斯共和國讓敘利亞庫德族民兵團體人民保衛軍在境內設立辦公室，警告若土耳其或北賽普勒斯土耳其共和國因此遭遇攻擊威脅，尼柯希亞當局將付出慘痛代價。

土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）今天在與愛沙尼亞外長酈梅茨（Eva-Maria Liimets） 聯合記者會中指出：「同意讓恐怖組織設立辦公室，或接待他們，那是在玩火。」

他說：「我們已經知道希臘裔政府支持恐怖組織、支持庫德工人黨（PKK）。如果土耳其或土耳其裔賽普勒斯遭到來自南方的任何威脅，我們會讓他們付出慘痛代價。」

安卡拉當局認為人民保衛軍（YPG）是PKK在敘利亞的分支。PKK尋求建立獨立的庫德族國家，逾30年來在土耳其部分地區進行浴血叛亂，被土耳其、美國和歐洲聯盟認定為恐怖組織。PKK自1984年以來展開武裝叛亂，已造成約4萬人喪生。

卡夫索格魯表示，土耳其可以和尼柯希亞（Nicosia）的希臘裔賽普勒斯政府解決任何懸而未決問題，但是「恐怖組織」是另一回事，安卡拉不會容忍。

他說：「這與安全有直接關連。我們對待這問題會像應對有恐怖分子出沒的其他國家一樣。當我們遭到攻擊，將有沉重代價。」

賽普勒斯1960年獨立，原由希臘裔和土耳其裔共治，卻因宗教、文化和語言歧異而時起衝突。1974年希裔在希臘軍政府唆使下試圖發動政變與希臘合併，土耳其以保護土裔為由出兵占領賽島北部1/3土地，並於1983年扶植土裔成立北賽普勒斯土耳其共和國（北賽），但國際僅承認希裔控制的賽普勒斯共和國（南賽）。

與南賽無邦交的土耳其是唯一承認北賽的國家。

南賽媒體本週報導，社運人士12日在尼柯希亞成立賽普勒斯—庫德團結協會（Cypriot-Kurdish Solidarity Association）。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）引述當地Philenews報導，YPG的政治派系庫德民主聯盟黨（PYD）代表塔布魯斯（Yassin Tabrous）、PKK成員柯爾克瑪茲（Cerkes Korkmaz）都出席成立記者會。（編輯：黃自強）1110120