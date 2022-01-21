巴西授權對6至17歲年齡層施打科興疫苗

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（中央社記者唐雅陵聖保羅20日專電）巴西國家衛生監督局（Anvisa）今天授權對6至17歲的兒童和青少年使用COVID-19疫苗CoronaVac，但不包括免疫抑制患者。

CoronaVac是聖保羅州衛生廳旗下布坦坦研究所（Instituto Butantan）與中國科興生物技術有限公司（Sinovac Biotech）合作研發、同時也是巴西最先對廣大民眾使用的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

國家衛生監督局5位主管對布坦坦研究所在去年12月15日提交的第2次申請進行技術評估後，今天一致投票贊成使用CoronaVac。

布坦坦研究所提出的申請涵蓋3至17歲的年齡層，但國家衛生監督局技術團隊指出，針對3至5歲以及免疫抑制患者的有效性和安全性研究存在差距。

國家衛生監督局藥品總監孟迪斯（Gustavo Mendes）強調，當掌握更多數據時，當局可能考慮將使用CoronaVac的年齡範圍擴大到3至5歲。

國家衛生監督局合議委員會的批准，考慮了藥品和生物製品綜合管理部門及藥物警戒管理部門提供的數據，建議授權6至17歲的年齡層（免疫抑制患者除外）使用CoronaVac，配方和劑量與成人疫苗相同，分2次接種，間隔28天。

目前，布坦坦研究所有1500萬劑CoronaVac庫存，衛生部尚未決定何時開始為全國兒童提供CoronaVac，但聖保羅州政府今天在首府聖保羅市一所公立學校舉行的一場象徵性活動中為100多名兒童施打CoronaVac。

第1位接種疫苗的兒童是9歲的莫瑞拉（Caetano de Jesus Moreira），他在在接種疫苗後接受媒體訪問說：「不久前我也打了流感疫苗，感覺就像被蚊子叮一樣。」

聖保羅州長多利亞（João Doria）也在現場宣布該州兒童的新疫苗接種時間表，估計聖保羅的所有兒童將在2月上旬接種第1劑疫苗。

多利亞在記者會上強調，根據國家衛生監督局的規定，5歲兒童只能接受輝瑞/BNT（Pfizer /BioNTech）的COVID-19疫苗。

根據巴西衛生部，從去年11月15日到今年1月17日，至少有6個州的17歲以下兒童和青少年住院人數有所增加，其中聖保羅州入住加護病房的此年齡層患者增加了61.3%。

聖保羅州衛生廳長葛林斯坦（Jean Gorinchteyn）表示，數據顯示COVID-19變異株Omicron正在青少年和兒童之間迅速傳染，所以疫苗接種對於預防此群體的重症病例、住院和死亡，至關重要。

昨天巴西COVID-19新增病例超過20.5萬例，創下大流行開始以來單日新高，349人死亡。（編輯：高照芬）1110121