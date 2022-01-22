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正念修習傳到西方的先驅者 一行禪師95歲辭世

2022/1/22 12:14（1/22 12:29 更新）
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95歲的一行禪師22日在故鄉越南圓寂。（中央社檔案照片）
95歲的一行禪師22日在故鄉越南圓寂。（中央社檔案照片）
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（中央社河內22日綜合外電報導）世上最有影響力的佛教高僧之一、95歲的一行禪師今天在故鄉越南圓寂。一行禪師除了是將佛法的正念修習推廣至歐美的先驅者，也是反戰的和平主義者。一行禪師曾到台灣弘法。

法新社報導，禪師創建的梅村禪修中心在推特發表聲明說，一行禪師（Thich Nhat Hanh）在越南順化（Hue）的歸原寺（Tu Hieu Pagoda）「安詳圓寂」。

1960年代越戰期間，禪師在越南率領僧眾參與反越戰的和平示威而被迫流亡海外，此後近40年長居法國，建立「梅村」禪修道場。禪師著作超過百本，在各地開辦禪修中心宣揚佛法與「正念」修習，弟子包括美國矽谷科技新貴與好萊塢名流。

但也因為他在全世界倡導宗教自由，這位國際名聲僅次於達賴喇嘛（Dalai Lama）的禪宗大師，遭嚴格控制所有宗教的越南拒於門外。

禪師曾於1967年和2010年獲諾貝爾和平獎提名。1995年，一行禪師首度訪台與聖嚴法師在農禪寺對談，且2011年首次造訪高雄弘法。

2018年，越南當局終於允許一行禪師回到故鄉歸原寺靜待圓寂，但受到便衣員警在門外日夜密切監視。

自從禪師返回越南後，數百人來到寺廟與禪師一同在蓊鬱的花園了解佛法真諦。大多數信徒追隨他的入世佛法而不是聚焦他的政治理念。

一位越南信徒受訪時說：「禪師教導我們愛人愛己，愛護自然萬物。」

一行禪師在2018年接受法新社訪問時說：「對抗並不明智，要是能夠對話就非常好。」（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）1110122

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