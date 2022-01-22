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東加猛男為國募款 感謝日本民眾慷慨解囊

2022/1/22 16:08
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（中央社東京22日綜合外電報導）2021年在東京奧運開幕式成為焦點之一的東加猛男掌旗官陶法托法（Pita Taufatofua），在網路上發起群眾募資為遭受火山噴發及海嘯重創的東加募款，並感謝日本民眾慷慨解囊。

南太平洋東加王國海底火山於15日大規模噴發，引發高達15公尺巨大海嘯，美國航空暨太空總署（NASA）估計其爆炸威力相當於廣島原爆500倍以上，目前已知有3人罹難，包括一名英國女子。

日本放送協會（NHK）報導，已有日本人捐款給東加，陶法托法接受NHK採訪時說，「日本人過去也曾經歷過海嘯嚴重災情，能理解我們所面臨的困境，我對來自日本人的捐款及慰問訊息，打從心裡表示感謝」。

日本2011年發生311大地震（日本稱東日本大震災）時，東加政府與市民也曾捐款幫助日本。

東加總人口約10萬人，是一個距離日本相當遙遠的太平洋島國，但東加王室與日本皇室自古以來就有著親密交流。

東加國王7年前舉行加冕儀式時，時為日本皇太子的日皇德仁與皇后雅子連袂造訪東加，受到當地民眾歡迎。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110122

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