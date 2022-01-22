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疫情19/300

東京大阪等地確診創新高 日本全境單日首增逾5萬例

2022/1/22 17:53（1/22 21:18 更新）
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日本全境COVID-19疫情延燒，單日新增首逾5萬例，連5天創歷史新高。（共同社）
日本全境COVID-19疫情延燒，單日新增首逾5萬例，連5天創歷史新高。（共同社）
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（中央社東京22日綜合外電報導）日本全境COVID-19疫情延燒，包括東京都、大阪府、京都府等地今天新增確診病例分創當地新高紀錄，造成日本全境單日新增首逾5萬例，也是連5天創歷史新高。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增1萬1227例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，是疫情爆發以來首度單日新增達5位數的病例，再創單日新高紀錄。

東京都今天新增病例較21日的9699例高出1500多例，連續4天創單日新高，疫情持續擴大。今天另新增3例60多歲到70多歲長者死亡病例。

東京都今天重症患者數較21日增加1人，總數12人。

大阪府今天新增7375例確診病例，繼21日6254例後連兩天創單日新高紀錄，也是疫情爆發以來首度單日新增逾7000例，至今累計病例數25萬6466例；今天另新增兩例死亡病例，累計死亡病例數3077例。

京都府今天新增1533例確診病例，再創當地單日新高紀錄，也是連續5天單日新增逾千例，至今累計病例數4萬7607例。

廣島縣今天新增1585例確診病例，續創當地單日歷史紀錄，至今累計病例數3萬8256例。今天另新增1例死亡病例，至今累計214例死亡病例。

位於東北地方的秋田縣今天新增87例確診病例，創當地歷史新高紀錄，也是連續兩天創新高，至今累計病例數2398例。

九州地方的長崎縣今天新增493例確診病例，創當地疫情爆發以來單日新高紀錄，至今累計病例數9479例。

此外，包括櫪木縣、愛知縣、鹿兒島縣、滋賀縣、石川縣、岡山縣、群馬縣、大分縣、愛媛縣、新潟縣、德島縣、香川縣、山形縣等地，今天新增確診病例都分別創下當地單日新高紀錄。

沖繩時報報導，沖繩縣政府今天表示，家住那霸市的70多歲男性染疫死亡，是現在遭受第6波疫情侵襲下沖繩首名死者，目前仍不清楚是否感染Omicron變異株。

沖繩縣至今累計死亡病例399例；這名70多歲男性是在本月9日確診，同日確認死亡。

沖繩縣今天新增1313例確診病例，至今累計病例數7萬4360例；駐沖繩美軍基地新增206例確診病例。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110122

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