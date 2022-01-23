警員出身紐約新市長：改善治安首須解決槍枝氾濫

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（中央社紐約23日綜合外電報導）新任紐約市長亞當斯（Eric Adams）走馬上任才3週，市內就爆發多起槍枝暴力事件，員警出身的他想實現改善紐約治安的競選承諾壓力大增，強調關鍵是「解決槍枝流通問題」。

21日紐約哈林區（Harlem）附近一場槍擊事故，造成一名員警殉職，另一名警察重傷。

民主黨籍的亞當斯掌理市政之初，這是最新一起引爆點；他上任至今才3週，對於他所譴責的犯罪行為，都尚未提出一套全面性整治計畫。

最近發生的幾起槍擊案中，還包括布朗克斯區（Bronx）一起令人震驚事件，一名11個月大女嬰遭流彈擊中臉頰，當時她和母親待在一輛停在路邊的汽車裡。

一般認為，這些事故是因武器易取得，導致槍枝暴力趨勢擴大的冰山一角。

這位新市長曾在競選時承諾，要強力對付犯罪行為，如今槍枝暴力正考驗他能否兌現承諾；同時，亞當斯也可能為警政預算與降低犯罪策略等議題，準備和黨內左翼人士攤牌。

亞當斯21日敦促聯邦政府要採取管控槍枝行動，也呼籲紐約民眾與警察配合，以共同根除暴力。

「推特（Twitter）、Instrgram和社群媒體，這些都不是你要保護的人。」亞當斯明顯是斥責黨內左翼人士，其中有許多人在線上鼓吹並推動要「砍掉」全美第一大警局紐約市警察局的預算。

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紐約市人口900萬，警方去年的紀錄有488件凶殺案，比2020年增加4.3%；不過，約翰傑刑事司法學院（John Jay College of Criminal Justice）研究與評估中心主任巴茨 （Jeffrey Butts）指出，25年前紐約的凶殺案數字是當今的4倍。

亞當斯昨天告訴媒體，他將安排一場演講，講稿內容已近完成，將詳述他對公共安全的願景。而計畫中關鍵是「解決槍枝流通問題」，因為若不這樣，「我們是在浪費時間，將徒勞無功」。（譯者：紀錦玲/核稿：林治平）1110123