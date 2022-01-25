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強生再陷派對門醜聞 英媒爆他封城期間開趴慶生

2022/1/25 14:57
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（中央社倫敦24日綜合外電報導）英國電視台今天報導，首相強生（Boris Johnson）2020年在唐寧街（Downing Street）官邸舉行多達30人的生日派對，違反封城防疫規定。

強生被踢爆在封城期間和幕僚在唐寧街開趴而遭黨內逼宮，首相大位岌岌可危之際，英國獨立電視台（ITV）今天報導，2020年6月19日強生56歲生日當天，強生當時的未婚妻席孟茲（Carrie Symonds）邀請多達30名幕僚替強生舉行驚喜生日派對。

當時防疫規定僅允許最多6人在戶外空間社交聚會。

此前強生才呼籲大眾「自我約束，遵守規定」。

獨立電視台報導，據悉在唐寧街10號首相官邸內閣室（Cabinet Room）參加派對的人，包括當時負責替官邸裝潢的室內設計師萊托（Lulu Lytle）。

報導說，席孟茲與萊托在派對獻上生日蛋糕，其他幕僚則高唱生日快樂歌，派對舉行約半小時。

唐寧街指出，幕僚是在會議結束後短暫現身派對，強生本人則在那裡待不到10分鐘。

唐寧街以「完全不實」否認強生當晚還與親友舉行派對的另一項指控，指強生只在戶外見了少數家人。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110125

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